По праву «нету»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), члены которой собрались в четверг в Сейме Польши. Осенняя сессия этой международной структуры проходит без участия делегатов из РФ: организаторы не выдали им визы. Российские парламентарии уверены, что в ОБСЕ «боятся неудобных выступлений в ходе дебатов». Между тем украинские делегаты и многие их западные коллеги уверены, что просто не допускать россиян до участия в заседаниях мало: необходимо «хотя бы приостановить» их членство в ОБСЕ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Zawada / EPA-EFE / Vostock Photo Фото: Albert Zawada / EPA-EFE / Vostock Photo

В четверг, 24 ноября, в Варшаве началась 20-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая продлится до субботы. Как и предыдущее, июльское заседание в Бирмингеме, варшавское мероприятие проходит без делегаций из России и Белоруссии. Хотя это одна из немногих организаций, где Москва после ввода войск на территорию Украины сохранила полноправное членство, участвовать в заседаниях у нее все равно не получается. В прошлый раз в визах российским парламентариям на правах хозяйки отказала Великобритания, а теперь — Польша. По словам главы делегации республики в ПА ОБСЕ Барбары Бартус, Варшава не могла позволить представителям РФ и Белоруссии оказаться в польском парламенте и «распространять здесь свои теории».

Комментируя такое решение, российские депутаты и сенаторы не скрывали негодования. «Это нарушение устава и международных обязательств стран—участниц ОБСЕ, и связано это с тем, что они боятся неудобных выступлений в ходе дебатов»,— заявил, в частности, ранее агентству «РИА Новости» глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Петр Толстой. А в МИД РФ схожим образом комментировали аналогичное решение не пустить главу ведомства Сергея Лаврова на министерское заседание ОБСЕ, которое пройдет в польской Лодзи 1–2 декабря (подробнее см. “Ъ” от 21 ноября).

В качестве одной из ключевых тем заседания ПА ОБСЕ глава польского парламентского комитета по иностранным делам Радослав Фогель назвал «войну на Украине». Он отметил, что это крайне важно, так как таким образом площадка становится «еще одним форумом, где можно оказывать давление на Россию». И хотя большинство речей 24 ноября содержали в себе осуждение действий России, главный вопрос, волновавший ПА ОБСЕ, был несколько шире, нежели боевые действия сами по себе.

Понять это можно было уже из названия первой сессии: «Война против Украины: воздействие на ОБСЕ, извлеченные уроки для сохранения набора инструментов и сравнительных преимуществ организации». Другими словами, организацию волновало, что, будучи ответственной за поддержание безопасности и сотрудничества в Европе, она не смогла предотвратить конфликт и спустя девять месяцев после начала боевых действий по-прежнему занята поиском своего места в новых реалиях. Как заявила на открытии сессии председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, «именно Россия начала войну, и она должна положить ей конец, а до этого времени ОБСЕ и ее Парламентская ассамблея должны серьезно пересмотреть полное членство России». Идея исключить Москву из ОБСЕ (или, точнее, приостановить ее членство) и таким образом обрести себя возникала и ранее, однако сейчас страны-участницы подошли к ней, кажется, вплотную.

Госпожа Седерфельт напомнила, что в Бирмингемской декларации ПА ОБСЕ осудила действия РФ и зафиксировала, что ассамблея всецело поддерживает Украину. По ее мнению, пришло время для того, чтобы каждое государство в организации продемонстрировало такую же солидарность с Киевом, как это делает хозяйка нынешней сессии Польша. Выступавшая заверила, что «единственный путь построить долгосрочный мир и доверие в Европе» — это всем вместе потребовать от России «уважать обязательства в рамках ОБСЕ и других международных организаций». Из речи Маргареты Седерфельт складывалось впечатление, что, если бы не коллизия с членством РФ (которая по-прежнему находится в организации, хотя ее представителей никуда не пускают), в целом ОБСЕ идет правильным курсом.

Однако, когда слово по видеосвязи взял президент Украины Владимир Зеленский, стало понятно, что с госпожой Седерфельт он несколько не согласен. По его словам, спустя девять месяцев после ввода войск РФ «на различных международных площадках ищут и находят необходимые решения, чтобы помочь остановить российский террор, максимально изолировать государство-террориста и найти выход из жестоких глобальных кризисов, созданных Россией». «Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? — сразу начал с неудобных вопросов господин Зеленский.— Почему государство-террорист даже через девять месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи?» И местоимение «вашей» было здесь особенно акцентированным. Президент Украины отметил, что необходимо использовать все возможности давления на Москву, и призвал присутствующих в зале «быть в этом лидерами — лидерами движения к миру».

Владимир Зеленский отдельно похвалил Польшу за то, что она не выдала визы российской делегации. Но отметил, что, если бы не Варшава, депутаты из РФ заседали бы 24 ноября в Сейме. «Если рудиментарные процедуры, устаревшие регламенты призваны беречь ложные представления о безопасности и сотрудничестве в Европе и реально не защищают жизни людей, то нельзя оставаться заложниками таких процедур»,— заявил президент Украины. Впрочем, как именно исключение России должно помочь остановить боевые действия, он не уточнил.

Затем вице-председатель ПА ОБСЕ Паскаль Ализар объявил открытые дебаты. Больше всех выделялись несколько делегатов. Так, представитель Турции Юсуф Базер выразил уважение суверенитету и целостности Украины, но тут же призвал вспомнить о дипломатии, которая, например, позволила заключить зерновую сделку. И кроме него, о дипломатии в зале, кажется, никто не задумывался. Глава делегации Кипра Ирен Хараламбидес тоже отчасти вышла за рамки общего тренда и напомнила, что действия Турции против острова никто не осуждал так, как боевые действия России на Украине. Наконец, отличился замглавы делегации Великобритании Марк Притчард. Он сорвал аплодисменты, когда заявил, что решить проблемы Европы и урегулировать конфликт можно лишь одним способом: «Оружие, оружие, оружие, чтобы добиться мира, мира, мира».

Пожалуй, единственным, на выступление которого не распространился двухминутный лимит, оказался глава делегации Верховной рады Никита Потураев. «Я рад, что миллионы украинцев не имеют возможности слушать эти разговоры о диалоге, потому что они сейчас сидят в своих темных квартирах без воды, отопления, телевидения, радио и телефонной связи. Мы — члены украинской делегации — не имеем никакой связи с членами наших семей в Киеве и Харькове в последние два дня»,— заявил парламентарий. Он напомнил, что летом в Бирмингеме ПА ОБСЕ решила изменить правила, чтобы членство любого государства можно было приостановить, однако этот шаг так и не был сделан. Он выразил надежду на то, что участники ПА найдут в себе силы воплотить в жизнь «эти небольшие изменения», ведь речь идет не об исключении, а о приостановке. По словам господина Потураева, это и означает «держать открытыми двери для диалога». «Если мы не сможем хотя бы приостановить членство государства-агрессора, то мы — украинская делегация — к сожалению, будем вынуждены подумать о приостановлении нашего членства»,— подчеркнул депутат. И, кажется, в этот момент слова Владимира Зеленского о «вашей Парламентской ассамблее» раскрылись в полной мере.

Алексей Забродин