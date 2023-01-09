Более половины жителей Кубани считают, что праздничных дней в России достаточно

52% работающего населения Краснодарского края заявили, что в России официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно. Однако 29% жителей региона не хватило праздничных дней, сообщает пресс-служба hh.ru.

О том, что выходных дней слишком много и их количество нужно сократить, заявили 6% респондентов. 13% жителей Кубани все равно на число праздничных дней, поскольку они работают по сменному графику.

В целом по России праздничных дней достаточно для 54% работающих людей, еще 34% считают, что их должно быть больше. Только 4% отмечают, что выходных дней и так слишком много и должно быть меньше. Безразлично к количеству выходных из-за сменного графика относятся 8% жителей страны.

Увеличение количества праздничных и выходных дней больше всего поддерживают представители сфер науки и образования (45%), закупок (41%), маркетинга, рекламы, PR (41%), а также юристы (43%). Больше всего за сокращение числа официальных выходных выступают в сферах «Рабочий персонал» (9%), «ИТ, интернет» (7%) и «Производство, сельское хозяйство» (6%).

Татьяна Ручкина

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