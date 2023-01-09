Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Около 50 тыс. запросов на поиск близких поступило МККК после ввода войск РФ на Украину

В Международный комитет Красного Креста (МККК) поступило около 50 тыс. запросов на поиск близких на Украине с 24 февраля, когда Россия ввела свои войска в рамках военной операции. Организация предоставила информацию около 4 тыс. раз гражданам по обе стороны конфликта. Об этом сообщил официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре.

«В случае с этим конкретным международным конфликтом мы создали бюро нашего центрального агентства по розыску. Это происходит впервые со времен Второй мировой войны»,— рассказал господин Депре «РИА Новости».

Бюро было создано в начале марта, у него есть офисы в Москве и Киеве. В Женеве действует команда, которая управляет колл-центром. Ему могут позвонить люди, которые не могут найти родственников. В среднем центр принимает около 800 звонков в день.

О работе МККК в Москве на фоне российско-украинского конфликта — в интервью главы делегации организации Ихтияра Асланова «Ъ».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...