Около 50 тыс. запросов на поиск близких поступило МККК после ввода войск РФ на Украину

В Международный комитет Красного Креста (МККК) поступило около 50 тыс. запросов на поиск близких на Украине с 24 февраля, когда Россия ввела свои войска в рамках военной операции. Организация предоставила информацию около 4 тыс. раз гражданам по обе стороны конфликта. Об этом сообщил официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре.

«В случае с этим конкретным международным конфликтом мы создали бюро нашего центрального агентства по розыску. Это происходит впервые со времен Второй мировой войны»,— рассказал господин Депре «РИА Новости».

Бюро было создано в начале марта, у него есть офисы в Москве и Киеве. В Женеве действует команда, которая управляет колл-центром. Ему могут позвонить люди, которые не могут найти родственников. В среднем центр принимает около 800 звонков в день.

О работе МККК в Москве на фоне российско-украинского конфликта — в интервью главы делегации организации Ихтияра Асланова «Ъ».

Леонид Уварчев