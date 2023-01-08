Главные новости за выходные 31 декабря — 8 января. Кубань, Крым, Адыгея

Близкий к Минобороны РФ Telegram-канал «Война с фейками» назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что краснодарские типографии получили заказ на печать мобилизационных повесток на 2023 год.

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК «Вагнер», показал мемориал и кладбище бойцов группы в Краснодарском крае. Сейчас там почти 100 могил.

Оперштаб Кубани заявил, что письма о проведении военных сборов на Кубани, якобы рассылаемые от имени регионального военкомата, являются фейковыми.

На манеже сочинского цирка во время представления лев напал на дрессировщика. Выяснилось, что в конце номера два самца решили выяснить между собой отношения, а дрессировщик решил погасить конфликт.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 января проведет «прямую линию» с жителями региона. К 8 января на «прямую линию» поступило более 2,3 тыс. вопросов.

Сербский тренер Владимир Ивич возглавил футбольный клуб «Краснодар», сменив Александра Сторожука, руководившего клубом с марта 2022 года. Контракт с ним заключен на два года. Ожидается, что он будет получать около 1 млн евро за сезон.

В новогоднюю ночь запуск фейерверка в Анапе едва не закончился трагедией. Один из местных жителей привязал коробку с салютами к сосне и поджег фитиль. В какой-то момент праздничные залпы превратились в беспорядочную стрельбу и полетели в сторону людей, снимавших фейерверки на видео.

Водолазы ищут мужчину, упавшего во время празднования Рождества в Черное море. ЧП произошло на малом молу. После того как мужчина оказался в ледяной воде, ему на помощь бросился знакомый. Однако попытки спасти утопающего не принесли результата.

Более 30 многоквартирных домов остались без отопления в Новороссийске из-за коммунальной аварии. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни здесь сохранится мороз до -10 градусов.

Заморозки прогнозируются и на побережье в Сочи, в связи с чем городские службы перешли на усиленный режим работы.

В Краснодаре из-за дождя оказались подтоплены пять улиц в Прикубанском округе. Кроме того, здесь же остались без света 30 улиц.

На сотрудника службы «Красной Поляны» в Сочи во время проверки безопасности горнолыжных склонов сошла лавина. Коллеги успели его откопать, и он не пострадал.

Турпоток в Сочи во время новогодних праздников составил 200 тыс. человек. Из-за отсутствия снега он оказался на четверть ниже, чем в прошлом году.

За новогодние праздники системы ПВО в Севастополе сбили пять беспилотников. Атаки произошли 3 января, 4 января, 7 января.

В Сочи в 2022 году риелторы продали элитной недвижимости на 25,2 млрд руб., что на 40% больше показателя 2021 года.

Сотрудники полиции Краснодара начали проверку после публикации видео, на котором подростки взорвали мусорный бак.

В Новороссийске в первый день 2023 года провели забег трезвости. В мероприятии приняли участие 310 человек.

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