На Кубани опровергли сообщения о печати повесток для мобилизованных на 2023 год

Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Война с фейками» назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что в краснодарские типографии получили заказ на печать мобилизационных повесток на 2023 год.

О том, что типография в Краснодаре получила заказ на печать 5 тыс. повесток, первым сообщил телеграм-канал «Питер против мобилизации». В сообщении говорится, что фотографии прислали сотрудники типографии: якобы заказ пришел 31 декабря, а сами повестки нужно было напечатать 1 января. Бланки нужно было напечатать за подписью военного комиссара Западного и Прикубанского округа Краснодара Валерия Коночевского. Повестки не подписаны, отпечатать нужно было только сами бланки, говорилось в сообщении телеграм-канала.

Авторы канала «Война с фейками» обратили внимание, что бланк повестки не соответствует стандартным образцам: реальная повестка состоит из трех частей — самой повестки, расписки в получении и корешка.

«Документ должен содержать воинское звание, фамилию, имя и отчество военного комиссара, а также номер для обратной связи. Таких данных на фейковой повестке нет», - пишет телеграм-канал.

Кроме того, такие документы не печатаются на офисной бумаге формата А4, обращают внимание авторы канала «Война с фейками». Более того, на фотографиях видны пачки бумаги для принтера фирмы Nexo, которая производится в Польше и не продается в России.

Александр Орлов

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