Забег трезвости прошел 1 января в Новороссийске

Фото: Андрей Кравченко

В Новороссийске в первый день 2023 года провели традиционный забег трезвости. Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятии приняли участие 310 человек. Колонну бегущих возглавил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Второй год участвую в Трезвом забеге и поддерживаю эту традицию. Забег собирает людей, выбирающих здоровый образ жизни, вместе на набережной»,— написал глава города.

По его словам, в прошлом году количество участников Трезвого забега было в три раза меньше, чем в этом.

Наталья Решетняк

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