Оперштаб опроверг сообщения об отправке писем о военных сборах на Кубани

Письма о проведении военных сборов на Кубани, якобы рассылаемые от имени регионального военкомата, являются фейковыми. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«В социальных сетях начали распространять «письма от военного комиссариата Краснодарского края», якобы присланные сотрудникам ряда предприятий и учреждений. В них говорится о необходимости призыва сотрудников на военные сборы. Это фейк», — говорится в сообщении оперштаба.

Пост, опубликованный от имени жителя Краснодара, появился в телеграм-канале «Подслушано в Ейске». В нем автор, который якобы работает на предприятии «Авто-альянс», утверждает, в чат сотрудникам прислали письмо от военкомата, согласно которому 20 человек из числа работников необходимо отправить на 45-дневные военные сборы.

По данным оперштаба, сейчас задачи проводить военные сборы нет. Кроме того, письма, опубликованные в соцсетях имеют явные признаки подделки. Так, представленный в скриншоте документ не является бланком военного комиссариата Краснодарского края. Сам краевой военкомат подобных писем не рассылает – это делают военные комиссары муниципалитетов. Помимо этого, в Краснодарском крае нет «правительства», обращают внимание в оперштабе.

Алексей Белянин

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