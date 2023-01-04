«Краснодар» возглавил сербский тренер Владимир Ивич

Сербский тренер Владимир Ивич возглавил футбольный клуб «Краснодар», сменив Александра Сторожука, руководившего клубом с марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Срок контракта с Владимиром Ивичем составляет два года. Ассистентами сербского тренера будут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис станет тренером по работе с вратарями. Александр Сторожук назначен на должность главного тренера «Краснодара-2».

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», «Краснодар» предложил Ивичу контракт с зарплатой более 1 млн евро за сезон. Это на 200 тыс. евро больше, чем наставник получал в израильском клубе «Маккаби», который он возглавлял до сегодняшнего дня.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram