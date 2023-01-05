«Прямая линия» Вениамина Кондратьева состоится 12 января

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 января в прямом эфире ответит на вопросы жителей. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

«Прямая линия» начнется 12:00 на телеканале «Кубань 24». Вопросы и предложения можно прислать с помощью чат-бота в Telegram «Вопрос Кондратьеву» (@direct_line_23_bot), на сайте Госуслуг (pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/154), а также по многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44.

«Все поступившие вопросы возьмем в работу. Даже если они не прозвучат в эфире, ни один не останется без ответа»,— сообщает Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани впервые провел «прямую линию» с жителями региона 1 декабря 2021 года. В адрес главы региона тогда поступило 15 тыс. обращений.

Тат Гаспарян

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