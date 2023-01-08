Новогодний турпоток в Сочи сократился на 25%

Турпоток в Сочи в период новогодних праздников достиг 200 тыс. человек, что ниже прошлогоднего показателя на четверть, следует из данных пресс-службы администрации курорта.

В прошлом году в новогодние праздники Сочи принял более 270 тыс. туристов. Тем не менее власти олимпийской столицы уверены, что нынешний зимний сезон будет успешным.

В декабре из-за отсутствия снега сочинские горнолыжные курорты перенесли старт сезона на неделю, в январе из-за аномально теплой погоды и лавиноопасности ограничили катание.

Вместе с тем, по данным властей, в 2022 году в Сочи обновили максимальный за 100 лет показатель турпотока, приняв 7,2 млн гостей (+4% год к году). В городской бюджет санаторно-курортная отрасль Сочи перечислила более 1,5 млрд руб.

Новый год в Геленджике провели порядка 26 тыс. туристов. В целом в регионе 31 декабря насчитывалось 120 тыс. туристов.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram