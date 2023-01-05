Полиция Краснодара проверяет видео с подростками, взорвавшими мусорный бак

Сотрудники полиции Краснодара проверяют видео, на котором подростки взорвали мусорный бак. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщил Артем Коноваленко.

Инцидент произошел в ЖК «Красная площадь». На опубликованной в соцсетях записи видно, как две девушки и парень гуляют на детской площадке. В какой-то момент парень останавливается и что-то бросает в мусорный бак, после чего происходит взрыв. Подростки с места ЧП сразу скрылись.

Тат Гаспарян

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