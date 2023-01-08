Более 2,3 тыс. вопросов поступило на прямую линию с Вениамином Кондратьевым

По состоянию на 8 января жители Краснодарского края направили более 2,3 тыс. вопросов в адрес губернатора Вениамина Кондратьева в рамках подготовки прямой линии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Большая часть обращений — около 1,8 тыс. — поступила через чат-бот в Telegram, 438 — по многоканальному телефону, 162 — через Госуслуги.

Активнее всего вопросы задают жители Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Туапсинского и Динского районов. Около 33% обращений касаются ЖКХ, 17% связаны с проблемами дорожного хозяйства и транспорта, 14% обратившихся волнует социальное обеспечение, 10% — строительство и архитектура, 7% — здравоохранение.

Прямая линия Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в 12:00 в эфире телеканала «Кубань 24». Также трансляция будет доступна в официальном аккаунте Краснодарского края во «ВКонтакте».

Вопросы в рамках прямой линии принимают с 5 января. Их можно прислать с помощью чат-бота в Telegram «Вопрос Кондратьеву» (@direct_line_23_bot), на сайте Госуслуг (pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/154), а также по многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44.

Наталья Решетняк

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