В Туапсе водолазы ищут мужчину, упавшего в ледяное море 7 января

Водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают поиски мужчины, упавшего во время празднования Рождества в Черное море. Об этом пишут «Туапсинские вести».

По данным издания, происшествие случилось вечером 7 января на малом молу. После того как мужчина оказался в ледяной воде, ему на помощь бросился знакомый. Однако попытки спасти утопающего не принесли результата. Прибывшие на место происшествия спасатели достали из воды второго мужчину с признаками переохлаждения и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего доставили в приемный покой Туапсинской ЦРБ №1, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Поиск второго мужчины не прекращается несколько часов.

Наталья Решетняк

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