Лев напал на дрессировщика во время представления в Сочи

На манеже сочинского цирка во время представления лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко. Об этом рассказал дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram.

По его словам, в конце номера со львами два самца решили выяснить между собой отношения.

«В тот самый момент, когда оба дрессировщика решили погасить конфликт, чтобы не допустить травм у животных, находящийся на манеже третий лев напал на вмешавшегося в конфликт человека»,— сообщает Эдгард Запашный.

Зрители сняли на видео момент ЧП. На кадрах видно, как лев набросился на дрессировщика со спины и повалил его. Вовремя среагировала супруга пострадавшего Ольга Борисова, именно она отбила мужа из лап хищника. В своем Telegram Алексей Макаренко опубликовал фотографии со следами от когтей животного.

«Спасибо всем за теплые слова. Продолжаем жить и работать, с данным субъектом в том числе. Огромная благодарность моей второй половинке Ольге Борисовой, она спасла мою жизнь»,— написал Алексей Макаренко.

Тат Гаспарян

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