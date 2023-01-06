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Из-за дождя в Краснодаре подтоплены пять улиц Прикубанского округа

На улицах краевой столицы работают 11 водооткачивающих автомобилей. Локальные подтопления отмечены на улицах Российская, Бульвар Строителей, Тенистая, им. Комарова. Больше всего техники, четыре единицы, направлено на ул. Тенистая, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Также поступила одна заявка на откачку ливневых вод от жителей ул. Ивановской. Всего 22 единицы водооткачивающей техники готовы оперативно приступить к ликвидации локальных подтоплений», - отметили в пресс-службе.

Дождь начался в краевой столице около 4.00 6 января. По прогнозам он продолжится до вечера.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и снега. 6 января, а также ночью и утром 7 января местами в крае (исключая Сочи) ожидаются дожди, мокрый снег, ливень с грозой, усиление ветра до 20-23 м/с.

Андрей Ульченко

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