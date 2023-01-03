Евгений Пригожин показал кладбище бойцов ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК «Вагнер», показал мемориал и кладбище бойцов группы в Краснодарском крае. Видеозапись опубликовало РИА «Новости».

По словам господина Пригожина, мемориал установлен в честь бойцов, участвовавших в различных военных конфликтах, которые в том числе в Луганске в 2014 году, в Сирии — год не называется, Евгений Пригожин утверждает, что речь идет о противостоянии ИГИЛ («Исламское государство», признано террористическим и запрещено в РФ).

«Погибшие парни, их номера и ордена, которые они имеют», - рассказывает Евгений Пригожин, указывая на мемориал с несколькими десятками номеров (имена и фамилии погибших на мемориале не указаны). Мемориал похож на колумбарий, однако, утверждает РИА «Новости», ничьих останков или праха здесь нет. Журналист уточняет, все ли погибшие – представители ЧВК «Вагнер». Господин Пригожин это подтверждает. Количество погибших бизнесмен уточнить отказывается.

На последних кадрах Евгений Пригожин кладет цветы на одну из могил, а затем демонстрируется общий план кладбища, в котором несколько десятков свежих захоронений. «РИА Новости» сообщает, что всего на кладбище ЧВК «Вагнер» сейчас находится 93 могилы.

«В перспективе поставим какой-то общий памятник, чтобы можно было цветы возлагать именно к нему, а не к какой-то могиле», - говорит Евгений Пригожин.

22 декабря пресс-служба компании «Конкорд» и бизнесмена Евгения Пригожина подтвердила сведения о захоронениях бойцов в станице Бакинской в районе Горячего Ключа. По данным пресс-службы, на этом участке хоронят членов ЧВК, которые указали в заявлении, что в случае гибели хотят быть погребены рядом с часовней «Вагнера».

Алексей Белянин

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