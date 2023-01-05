На элитные квартиры в Сочи в 2022 году россияне потратили 25 млрд рублей

В прошлом году в Сочи продали элитной недвижимости на 25,2 млрд руб., что на 40% больше показателя 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Nedvex.

К элитному сегменту жилья относят квартиры стоимостью квадратного метра от 650 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Средняя сумма сделки увеличилась с 16,3 млн руб. до 23,7 млн руб.

В 2022 году в Сочи продали 1062 элитные квартиры в новостройках — на 3% меньше относительно 2021 года.

За счет снижения объема предложения в других сегментах доля элитных квартир в новостройках выросла с 17,7% в 2021 году до 30,2% в прошлом году. Объем продаж жилой недвижимости на первичном рынке в Сочи сократился на 37% в сравнении с 2021 годом, до 7,3 тыс. квартир.

По словам аналитиков, в первой половине декабря спрос россиян на частные дома высокобюджетного формата в Сочи с январь по октябрь прошлого года вырос на 8,36% относительно 2021 года.

Тат Гаспарян

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