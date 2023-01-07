Развозжаев: ПВО в Севастополе в рождественскую ночь сбили беспилотник

Силы ПВО в Севастополе в рождественскую ночь сбили беспилотный летательный аппарат над Северным молом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Даже святой праздник — Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой»,— написал чиновник в своем Telegram.

Он также отметил, что вместе с севастопольцами в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе Рождество встречали первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Андрей Петров

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