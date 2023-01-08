Скончался один из создателей пивоварни Jaws Иван Полушкин

В Свердловской области 6 января скончался пивовар Иван Полушкин, считающийся одним из создателей пивоварни Jaws в Заречном. Об его смерти сообщила в telegram-канале директор журнала о пивоварении Real Brew Елена Тюкина, информацию подтвердили его друзья. Причины смерти не раскрываются, о времени и месте прощания станет известно позднее.

Иван Полушкин получил известность во время работы на пивоварне Jaws, где разработал сорт «Атомная прачечная». В 2020 году вместе с партнером Никитой Абсурдом основал пивоварню Red Rocket Brewery.

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Вера Полосухина