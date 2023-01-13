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Коммерсантъ FM
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Макару Черникову оплачена протонная терапия

30 декабря на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю девятилетнего Макара Черникова из Луганска («Первое слово Макара», Артем Костюковский). У мальчика злокачественная опухоль головного мозга — медуллобластома. Операция и химиотерапия не смогли полностью победить рак. Чтобы спасти Макара, нужна протонная терапия, которая точечно воздействует на опухоль, не выходя за ее пределы. Рады сообщить: вся необходимая сумма (3 987 277 руб.) собрана. Родители Макара благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Макар Черников

Макар Черников

Фото: Алексей Лощилов, Коммерсантъ

Макар Черников

Фото: Алексей Лощилов, Коммерсантъ

Всего с 30 декабря 14 869 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Регион-Тюмень», «Удмуртия», «Кострома», «Томск», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 18 детям на 20 783 572 руб.

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