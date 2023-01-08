В Менделеевском районе Татарстана из-за морозов закрыли школы

Власти Менделеевского района Татарстана, который находится к северо-востоку от Казани и где проживает около 30 тыс. населения, 9 января отменили занятия в школах.

Как говорится в сообщении руководства района, решение касается учеников всех классов и городских, и сельских школ и связано с низкой температурой воздуха. Также приостановлена перевозка детей школьными автобусами и «выезды детей за пределы муниципального образования».

Как сообщал «Ъ-Казань», Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в понедельник и вторник из-за прогнозируемого похолодания на территории республики местами до -41. Наиболее сильные морозы ожидаются ночью и утром 9 и 10 января: температура воздуха составит в среднем -31..-36 градуса. Днем в понедельник и вторник она не повысится более -25..-30 градусов. Региональное министерство образования и науки предупредило, что из-за сильных морозов в Татарстане могут отменить учебные занятия в школах.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"