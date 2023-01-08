В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за мороза до -41 градуса

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в понедельник и вторник из-за прогнозируемого похолодания на территории республики местами до -41.

Как говорится в сообщении ведомства, наиболее сильные морозы ожидаются ночью и утром 9 и 10 января: температура воздуха составит в среднем -31..-36 градуса. Днем в понедельник и вторник она не повысится более -25..-30 градусов.

Как сообщал «Ъ-Казань», региональное министерство образования и науки предупредило, что из-за сильных морозов в Татарстане могут отменить учебные занятия в школах республики. Так, в начальных классах сельских школ занятия могут отменить при -23 градусах, в городе — при -25. При такой же температуре отменяются занятия в 5-9 классах сельских школ. При -27 не проводятся занятия для городских учащихся 5-9 классов. В старшей школе (10-11 классы) занятия отменяются пери -30 градусах в селах и при -32 градусах в городах.

Напомним, в новогодние праздники температура в регионе была близка к нулю градусов, из-за чего приостанавливали работу городские катки и речные ледовые переправы. Похолодание началось с 5 января.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"