Из-за морозов могут отменить занятиях в школах Татарстана

Из-за сильных морозов в Татарстане могут отменить учебные занятия в школах республики. Об этом сообщает региональное министерство образования и науки.

Так, в начальных классах сельских школ занятия могут отменить при -23 градусах, в городе — при -25. При такой же температуре отменяются занятия в 5-9 классах сельских школ. При -27 не проводятся занятия для городских учащихся 5-9 классов. В старшей школе (10-11 классы) занятия отменяются пери -30 градусах в селах и при -32 градусах вс городах.

Также министерство напоминает, что зимние занятия по физкультуре в зимний на открытом воздухе допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6-10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже -10 градусов и ветре не сильнее 6-10 метров в секунду.

Министерство также рекомендовало приостановить перевозку детей школьными автобусами при температуре ниже -25.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"