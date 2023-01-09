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В Мотовилихинском районе Перми меняется руководитель

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня последний рабочий день у главы Мотовилихинского района Перми Александра Хаткевича. По данным «Ъ-Прикамье», 10 января у него истекает срок контракта, который не был продлен. Источник в администрации Перми подтвердил смену главы. Кто может занять этот пост и куда уходит господин Хаткевич, он не уточнил.

Фото: ВК Мотовилиха

Фото: ВК Мотовилиха

Господин Хаткевич возглавлял район с весны 2018 года, а до этого – с 2014 года – возглавлял ДИО пермской мэрии. Считается последним действующим представителем команды бывшего мэра Перми Дмитрия Самойлова.

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