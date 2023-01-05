Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 января

19:05. За последние полгода налог на прибыль в Белгородской области сократился на 38 млрд руб. Об этом в ходе вечернего эфира в соцсетях заявил губернатор Вячеслав Гладков, объясняя причины приостановки местной программы утепления фасадов многоквартирных домов: «В 2023 году на утепление фасадов необходимы 2,5 млрд руб. Поэтому приняли решение в этом году приостановить. Надеюсь, ситуация экономическая изменится и будем дальше помогать».

18:13. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу с 12:00 6 января до 24:00 7 января ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом сообщили в Кремле. Ранее патриарх всея Руси Кирилл призвал все стороны «междоусобного конфликта» установить «Рождественское перемирие».

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова»,- отмечено в указании президента.

14:18. В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлен до 20 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13:00. Вечером 5 января из Белгорода отправится поезд, на котором 270 белгородских детей из приграничных районов поедут в Москву, где посетят Музей Победы и сходят на новогоднюю кремлевскую елку. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «Уверен, что они вернутся домой с большим количеством положительных эмоций, поделятся со своими родными. Думаю, что хороший рождественский подарок», — написал он у себя в соцсетях.

11:55. Орловский губернатор Андрей Клычков лично доставил 5 тонн груза мобилизованным жителям регионам, расположенным под Сватово Луганской народной республики. Глава области отметил, что в сбор посылки также включился Колпнянский район и его руководитель Виктор Громов. Андрей Клычков уже возвращается домой «готовить очередную посылку солдатам».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 января