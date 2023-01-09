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«Колумбус» открыл российского новичка

Кирилл Марченко сделал первый хет-трик через месяц после дебюта в лиге

Главным героем очередного дня регулярного чемпионата НХЛ оказался молодой российский форвард «Колумбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, дебютировавший в североамериканской лиге лишь месяц назад. Он принес своему клубу-аутсайдеру победу над мощным «Каролина Харрикейнс», сделав хет-трик в основное время, завершившееся ничьей — 3:3, и реализовав штрафной бросок в серии буллитов.

Форвард «Колумбуса» Кирилл Марченко забросил все три шайбы своей команды в ворота «Каролины» в основное время и реализовал послематчевый буллит

Форвард «Колумбуса» Кирилл Марченко забросил все три шайбы своей команды в ворота «Каролины» в основное время и реализовал послематчевый буллит

Фото: Aaron Doster / Reuters

Форвард «Колумбуса» Кирилл Марченко забросил все три шайбы своей команды в ворота «Каролины» в основное время и реализовал послематчевый буллит

Фото: Aaron Doster / Reuters

После этого матча тренер «Колумбуса» Брэд Ларсен с огромным удовольствием рассказывал о хоккеисте, который внес самый большой вклад в успех его клуба. Успех, прозвучавший довольно громко, учитывая, насколько сильно отличались котировки на встречавшиеся в матче команды. «Каролина» — лидер дивизиона Метрополитен, могучий клуб, который, по мнению, например, экспертов ESPN, входит в шорт-лист претендентов на Кубок Стэнли. «Колумбус» — безнадежный аутсайдер того же дивизиона: одна победа в десяти предыдущих играх, шансы на play-off, хотя впереди еще половина регулярного первенства, можно считать потерянными. Так вот, Ларсен уверенно выделял основное, на его взгляд, достоинство Кирилла Марченко — стремление все время учиться, совершенствоваться: «И это касается не только игры в нападении». «Такого человека всегда хочется видеть в команде»,— добавлял Ларсен.

Марченко в представлении, конечно, нуждался. Он не первый российский новичок НХЛ в нынешнем сезоне, успевший заявить о себе. Первым был его бывший одноклубник по петербургскому СКА Андрей Кузьменко. Он с ходу, практически без адаптации не просто закрепился в основе «Ванкувер Кэнакс», а вошел в число его ключевых игроков. У Кузьменко прекрасные показатели: с 34 очками (по 17 голов и передач) он третий бомбардир клуба после Элиаса Петтерссона и Бо Хорвата.

Но случай Кирилла Марченко все-таки гораздо интереснее. Андрей Кузьменко, которому в феврале исполнится 27 лет, попал в НХЛ уже матерым игроком, привыкшим быть на виду в СКА. Ничего такого про Марченко не скажешь. Ему 22 года, и на самом деле его отъезд в Америку смотрелся шагом рискованным. Марченко недурно играл на юниорском уровне, считался безусловным талантом, но на уровне взрослом проявить себя толком не успел. Он постоянно курсировал между СКА и его фарм-клубом «СКА-Нева», проведя там, к примеру, весеннюю часть прошлого сезона.

Более того, в фарм-клубе — «Кливленде», играющем в Американской хоккейной лиге (АХЛ),— Кирилл Марченко очутился и когда покинул Россию, подписав контракт с «Колумбусом». Подняться в НХЛ ему помогли и собственная неплохая игра в АХЛ, и обстоятельства. «Колумбус», вечный середняк, перед этим сезоном казался клубом, который вдруг обрел амбиции. На них намекал, например, контракт с ярким форвардом Джонни Годро, который ради «Блю Джекетс» и нового вызова покинул вполне благополучный «Калгари Флеймс». Но очень скоро стало понятно, что ничего у «Колумбуса» все равно не получается,— нет ни надежной игры, ни очков.

В конце концов клубный менеджмент, похоже, решил, что надо делать ставку на будущее, плюнув на серое настоящее, и активнее доверять молодежи, которой в команде немало, в том числе в линии нападения. Речь о Кенте Джонсоне, Коуле Силлинджере, Эмиле Бемстрёме, еще одном россиянине Егоре Чинахове. Кирилл Марченко к этой компании присоединился в начале декабря, а за прошедший месяц убедил в том, что в ней не затеряется. Перед матчем против «Каролины», 15-м в НХЛ, в активе Марченко было 5 голов в 14 встречах, а это не так уж мало для дебютанта, которому выделяют достаточно скромное игровое время — по 12 с половиной минут в среднем за встречу. Теперь, добавив к этим голам еще три, он, не исключено, прокричал о том, что готов покорять и следующую ступеньку, бороться за более высокий статус.

По крайней мере, устроенный Кириллом Марченко перформанс был эффектным. Шайбы он забрасывал в разной манере, показывая и скорость, и умение резким рывком отклеиться от опекуна, и меткий, плотный бросок. А Брэда Ларсена настолько впечатлило увиденное, что он без колебаний доверил Марченко открывать и серию буллитов, хотя до сих пор тот не значился в перечне игроков, которые считались лучшими их исполнителями у «Колумбуса». Ларсен не прогадал: штрафной бросок у россиянина тоже вышел отличным.

Алексей Доспехов

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