Краеведческий музей в поселке Гари получит на оборудование более 2,5 млн рублей

Музею краеведения в поселке Гари будет выделено из бюджета более 2,5 млн руб. на техническое оснащение и создание виртуальной экспозиции. «На техническое оснащение музея в рамках национального приоритетного проекта "Культура" выделено более 2 млн руб. Еще 500 тыс. руб. учреждение получит из областного бюджета на создание виртуальной экспозиции»,— говорится в сообщении на информационном портале Свердловской области.

В июле 2023 года будет праздноваться 400-летие поселка Гари. Оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея возглавляет губернатор Евгений Куйвашев. Ранее он поручил сформировать блок мероприятий по развитию поселка, сделав ставку на богатое археологическое наследие и развитие туристического потенциала территории.

Для музея будет приобретен мультимедийный сенсорный стол, который будет транслировать посетителям историю поселка. На создание виртуальной экспозиции «От Пелымского острога до Гаринской слободы» выделено 500 тыс. руб.

В планах у муниципалитета — строительство нового здания для музея. В нем планируют разместить скелет мамонта в натуральную величину.

Поселок городского типа Гари расположен на берегу реки Сосьвы, в 306 км к северо-востоку от Екатеринбурга. Основан ориентировочно в 1623 году крестянами-переселенцами. Административный центр Гаринского городского округа. Население составляет около 2,4 тыс. жителей. Поселковый музей краеведения является одним из самых молодых муниципальных музеев Свердловской области.

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Мария Шараева