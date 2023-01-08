Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 9 — 15 января

Важнейшие события предстоящей недели

9 января, понедельник

В Москве начнется весенняя сессия Государственной думы.

В Москве начнется Московская музейная неделя.

10 января, вторник

В Мехико пройдет встреча лидеров стран Северной Америки.

В США состоится церемония вручения премии «Золотой глобус».

В Москве пройдет первый в 2023 году «Турнир сильнейших» по фехтованию на шпагах.

11 января, среда

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит административное дело против рэпера Oxxxymiron (признан иностранным агентом).

В Москве начнется зимний международный фестиваль искусств.

12 января, четверг

В Москве арбитражный суд рассмотрит заявление о признании банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

13 января, пятница

В Нью-Йорке Совбез ООН проведет заседание по Украине.

В Москве планируется открытие весенней сессии Мосгордумы.

14 января, суббота

В Казахстане пройдут выборы депутатов Сената (верхней палаты парламента).

В Луизиане (США) пройдет 71-й международный конкурc «Мисс Вселенная».

В Лас-Вегасе российский боец Умар Нурмагомедов проведет поединок в рамках чемпионата UFC против бразильца Раони Барселоса.

15 января, воскресенье

В Саудовской Аравии завершится ралли «Дакар».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...