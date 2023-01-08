Главные анонсы 9 — 15 января

9 января, понедельник
В Москве начнется весенняя сессия Государственной думы.
В Москве начнется Московская музейная неделя.
10 января, вторник
В Мехико пройдет встреча лидеров стран Северной Америки.
В США состоится церемония вручения премии «Золотой глобус».
В Москве пройдет первый в 2023 году «Турнир сильнейших» по фехтованию на шпагах.
11 января, среда
В Санкт-Петербурге суд рассмотрит административное дело против рэпера Oxxxymiron (признан иностранным агентом).
В Москве начнется зимний международный фестиваль искусств.
12 января, четверг
В Москве арбитражный суд рассмотрит заявление о признании банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.
13 января, пятница
В Нью-Йорке Совбез ООН проведет заседание по Украине.
В Москве планируется открытие весенней сессии Мосгордумы.
14 января, суббота
В Казахстане пройдут выборы депутатов Сената (верхней палаты парламента).
В Луизиане (США) пройдет 71-й международный конкурc «Мисс Вселенная».
В Лас-Вегасе российский боец Умар Нурмагомедов проведет поединок в рамках чемпионата UFC против бразильца Раони Барселоса.
15 января, воскресенье
В Саудовской Аравии завершится ралли «Дакар».