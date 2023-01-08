Главные анонсы 9 — 15 января

9 января, понедельник

В Москве начнется весенняя сессия Государственной думы.

В Москве начнется Московская музейная неделя.

10 января, вторник

В Мехико пройдет встреча лидеров стран Северной Америки.

В США состоится церемония вручения премии «Золотой глобус».

В Москве пройдет первый в 2023 году «Турнир сильнейших» по фехтованию на шпагах.

11 января, среда

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит административное дело против рэпера Oxxxymiron (признан иностранным агентом).

В Москве начнется зимний международный фестиваль искусств.

12 января, четверг

В Москве арбитражный суд рассмотрит заявление о признании банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

13 января, пятница

В Нью-Йорке Совбез ООН проведет заседание по Украине.

В Москве планируется открытие весенней сессии Мосгордумы.

14 января, суббота

В Казахстане пройдут выборы депутатов Сената (верхней палаты парламента).

В Луизиане (США) пройдет 71-й международный конкурc «Мисс Вселенная».

В Лас-Вегасе российский боец Умар Нурмагомедов проведет поединок в рамках чемпионата UFC против бразильца Раони Барселоса.

15 января, воскресенье

В Саудовской Аравии завершится ралли «Дакар».