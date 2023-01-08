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Глава СКР поручил возбудить дело после жалоб жителей Бакала на канализацию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей Бакала (Челябинская область) на аварийное состояние городского канализационного коллектора. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства, сообщается в telegram-канале информационного центра СК России.

Жители Бакала обратились к главе СК через приемную «ВКонтакте». Они сообщили, что из-за ненадлежащего оказания услуг по водоотведению и непринятия мер к очистке городского коллектора канализационные стоки затопили подвалы многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры. По всему городу распространяется зловонный запах. Неоднократные обращения в контрольные и надзорные органы результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах.

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