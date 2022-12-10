В народные дружины вступили уже более 2 тысяч жителей Курской области

В Курской области в состав народных дружин входят больше 2 тыс. человек. Это бывшие военнослужащие, у части из них есть боевой опыт, но в силу различных причин они не смогли прибыть в войска в качестве добровольцев или быть призванными в ходе частичной мобилизации. Об этом губернатор Роман Старовойт рассказал в ходе интервью телеканалу Совета Федерации РФ.

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По словам главы региона, со стороны Украины «уровень угрозы нарастает», поэтому областные власти «приняли решение расширить полномочия добровольных народных дружин, чтобы эти же люди могли оказывать помощь». «Дружина может стать костяком сил территориальной обороны, в случае введения военного положения. И чтобы люди уже были подготовлены, они прошли определенную проверку, в том числе, состояния физического здоровья, инструктаж под руководством военнослужащих Росгвардии, МВД, Министерства обороны. Также мы договорились, что на площадке ЧВК «Вагнер» проходят подготовку ребята, а всего их, как мы предполагаем, будет порядка 6 тыс. На это количество готовится и денежная компенсация. То есть, с человеком будет заключен контракт, понятно, что будут небольшие деньги. Все-таки это добровольная дружина, но финансовую поддержку предусмотрели»,- пояснил господин Старовойт.

«Дружинники», по его оценкам, смогут рассчитывать на оплату в 15 тыс. руб. и выше, в зависимости «от поставленных задач». «Предполагается, что часть дружинников будут проживать у себя дома и обеспечивать безопасность в своих районах. Часть будут находиться в специально отведенных местах, которые у нас уже обустроены, параллельно по очереди они будут проходить обучение. Дружина будет экипирована, обеспечена инженерными средствами, в том числе, для наблюдения - это квадрокоптеры, ружья, которые позволяют бороться с дронами, и другие средства инженерно-технического обеспечения. Куряне достаточно активно записываются в добровольную дружину, я очень благодарен им за неравнодушие»,- добавил губернатор.

Он напомнил, что из регионального бюджета на поддержку местных военнослужащих выделено уже 300 млн руб.

Мария Орех