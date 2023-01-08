Получившего обморожение водителя фуры с неисправным мотором спасли сотрудники полиции в Удмуртии

На участке федеральной трассы М7 в Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции обнаружили фуру, которая стояла вдоль дороги. Оказалось, что водитель грузовика уже почти двое суток сидит в остывшем транспорте, мотор которого оказался неисправен. При этом в экстренные службы мужчина не обратился, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сотрудники полиции отогревали водителя в служебном автомобиле, пока дожидались приезда спасателей и скорой помощи. Пострадавшего мужчину госпитализировали с обморожением конечностей.

Еще один инцидент произошел также из-за неисправности мотора грузового автомобиля. Водитель на попутках добрался до ближайшей АЗС, где дожидался помощи. Специалисты поисково-спасательной службы Удмуртии выехали на место и отогрели автомобиль тепловыми пушками.

В ведомстве призывают автомобилистов быть особенно внимательными друг к другу в период холодов. Напомним, в Удмуртии аномально холодная погода ожидается в период до 11 января.