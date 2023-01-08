Кадыров выступил против переговоров с Украиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что боевые действия сейчас ведутся на присоединенной к России территории. Поэтому «не должно быть каких-то переговоров». Также он призвал нанести удар непосредственно по президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов. Поэтому не должно быть каких-то переговоров. Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии — Зеленскому»,— написал господин Кадыров в Telegram.

По мнению главы Чечни, не нужно волноваться насчет поставок Украине оружия, потому что его «разворуют». Он считает, что НАТО не может «перевесить чашу весов в свою пользу» отправкой военной помощи Киеву.

В конце сентября Россия присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. О готовности к переговорам неоднократно говорили российские власти, включая и президента Владимира Путина. Так в конце декабря он говорил, что Россия готова договариваться «со всеми участниками о приемлемых развязках» конфликта на Украине. В Кремле при этом называют не приемлемыми условия Владимира Зеленского, которые включают отказ от новых регионов, вывод войск и выплату репараций.