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Березниковский предприниматель, оскорбивший ВС РФ, покинул страну

Бывший бизнесмен из Березников Роман Оснадчук, публично оскорбивший российскую армию, переехал на постоянное местожительство в Турцию. Это следует из его видеообращения, которое он разместил вчера в блоге «С Урала в Турцию на ПМЖ» на платформе Youtube. На этот ролик первым обратил внимание портал 59. Ru. В ролике он признался, что из России уехал «не по своему желанию».

Фото: Вк

Фото: Вк

Напомним, 30 октября предприниматель опубликовал в соцсети видео, в котором выступил против спецоперации РФ на Украине и, используя нецензурную лексику, критично высказался о тех, кто принимает в ней участие. Пост собрал 14 тыс. просмотров и более 300 комментариев. После этого ларьки и магазины бизнесмена стали подвергаться вандализму. Предприниматель публично раскаялся, но вскоре выставил на продажу свой бизнес и личную недвижимость на продажу. Березниковский городской суд признал господина Оснадчука виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 45 тыс. руб.

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