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Коммерсантъ FM
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Vimeo сократит 11% персонала из-за экономической ситуации

Из-за «неопределенной экономической ситуации» руководство американского видеохостинга Vimeo уволит каждого десятого сотрудника. По состоянию на декабрь 2021 года в компании работали 1200 человек.

«Благодаря этому сокращению у нас есть хорошие возможности как для инвестиций в рост, так и для получения устойчивой прибыли, с сильным балансом и лидирующей позицией на рынке корпоративного видео»,— приводит издание Insider цитату представителя Vimeo.

В электронном письме сотрудникам Vimeo генеральный директор сервиса Анджали Суд назвала решение об увольнении работников «очень трудным», но необходимым для развития бизнеса.

Платформа Vimeo, запущенная в 2004 году, позиционируется как поставщик мультимедийных услуг для пользователей и корпоративных клиентов (в том числе Gap и Nike). Зачастую Vimeo также рассматривается как конкурент YouTube. В марте 2022 года регистрация на сервисе для граждан России была ограничена.

Андрей Сапожников

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