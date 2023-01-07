В Москве рождественская ночь стала самой холодной с начала зимы

В ночь на 7 января в Москве зафиксирована минимальная с начала зимы температура воздуха. К 06.00 температура на базовой метеостанции столицы ВДНХ опустилась до –23,4°C, сообщили Метеовести.

По данным портала, на других метеостанциях столицы показания термометров составили от –21,1°C до –24,8°C. Это вторые сутки подряд, когда в Москве наблюдаются минимальные показатели температуры в ночное время. В ночь на пятницу, 6 января, минимум составил –23°C.

Как уточнил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, с большой долей вероятности пик похолодания в Москве пришелся на минувшую ночь. По его словам, начиная с завтрашнего дня температура медленно, но постепенно будет повышаться.

По прогнозу Гидрометцентра завтра, 8 января, в столице будет –16...–14°С, облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица.