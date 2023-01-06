На поддержку рынка труда в 2023 году Смольный направит 176 млн рублей

На дополнительные мероприятия по поддержке рынка труда власти Петербурга в 2023 году направят 167,8 млн руб. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Средства пойдут на компенсации работодателям, которые организуют оплачиваемые общественные работы или создают временные рабочие места для тех, кто оказался в простое или под риском увольнения. Кроме того, деньги потратят на бесплатное обучение сотрудников промышленных предприятий, столкнувшихся со сложностями при трудоустройстве.

Средства на текущие компенсации выделены из федерального и регионального бюджетов. Аналогичные меры также принимали весной 2022 года, когда Смольный компенсировал расходы для 250 работодателей, обеспечивших работами около 8 тыс. человек. По планам правительства, в 2023 году переобучить планируется около 500 сотрудником промпредприятий. Средняя стоимость их обучения запланирована на уровне 60 тыс. руб. на каждого.

В конце декабря «Ъ-СПб» рассказывал, что большинство петербуржцев оценили негативно влияние СВО на свою карьеру.

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