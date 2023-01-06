Рустам Минниханов подписал закон о переименовании должности президента Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов 31 декабря 2022 года подписал закон о переименовании должности президента республики в главу — раиса. Об этом стало известно сегодня, когда документ был опубликован на сайте главы региона.

Согласно закону, Рустам Минниханов останется президентом до окончания своих полномочия. Лишь в 2025 году, после очередных выборов руководителя республики, он будет называться главой — раисом Татарстана.

Закон вступил в силу 1 января 2023 года.

Подробнее о том, как Татарстан уступил требованию федерального центра отказаться от должности президента во главе республики, читайте в материале «Ъ-Казань» «Конституцию поменяли на раис-два».

"Ъ-Казань"