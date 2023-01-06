Стриминги приглушили прибыль

Российские музыкальные стриминги стали меньше зарабатывать, об свидетельствуют данные профильной ассоциации. Там “Ъ FM” сообщили, что доходы сервисов за год снизились на 10%. Во многом это связано с уходом зарубежных лейблов из России. Стриминги потеряли доступ к песням и исполнителям, правами которых распоряжаются Sony, Universal и Warner Music.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Между тем российские сервисы смогли переманить часть аудитории ушедших компаний, что помогло избежать более серьезных финансовых потерь, отметил исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии Дмитрий Коннов: «Какие-то зарубежные правообладатели забрали свои каталоги, не выходят и новинки. Но мы как музыкальная стриминговая индустрия смогли пережить эти изменения. Многие пользователи интересуются музыкой на русском, а с ней фактически ничего не произошло. И даже те артисты, которые объявлены иностранными агентами, доступны на международных онлайн-платформах, которые по-прежнему работают в России.

Вместе с тем уход западных лейблов означает потерю инвестиций для отечественного рынка, потому что ранее вклад трех крупнейших музыкальных компаний и агрегатора Orchard в совокупности составлял не менее 50%. Прежде стриминговые сервисы росли примерно на 15-25% ежегодно. В этом же году падение составит порядка 10%».

Летом 2022 года, по данным исследовательской группы Kantar, из-за ухода части зарубежных площадок почти 10% пользователей перешли на пиратские сайты. Чаще всего так поступала аудитория старше 30 лет, которая предпочитает слушать альбомы, а не плейлисты. В итоге число тех, кто пользуется легальными сервисами, снизилось до 80%.

Среди зарубежных треков одними из самых популярных на оставшихся стримингах в 2022-м стали композиции Стива Лейси, Гарри Стайлза, Бейонсе и Lizzo. А какие жанры стали наиболее популярны среди российских слушателей? Пиар-специалист HiFi-стриминга «Звук» Ольга Соркина выделила несколько направлений:

«Больше всего россияне в 2022 году слушали поп-музыку. Второе место занимает хип-хоп, третье — рок, четвертое — электронные треки и на пятом — альтернативный рок. Кроме музыки, в 2022 году пользователи активно слушали и подкасты о жизни, технологиях, сказках и стендапе. Мы, в свою очередь, активно развиваем направления немузыкального контента. Это про дополнительные сценарии в жизни людей, про их встраивание в рутину, то есть любое аудио должно быть к месту. Речь идет, например, об аудиогидах и подкастах, которые можно слушать в контексте места, в котором вы находитесь».

При этом время прослушивания на стримингах значительно выросло, подчеркнула руководитель пиар-проектов сервиса «Яндекс.Музыка» Полина Ломоносова: «Время прослушивания на нашей платформе выросло до 29 часов в месяц на пользователя. Это на три часа больше, чем в начале 2022 года. На это прежде всего повлиял запуск персональной рекомендательной системы. Также пользователи стали интерес проявлять к клипам.

Кроме того, мы видим рост времени прослушивания аудиокниг, этот показатель вырос на 40%. А количество ежемесячных слушателей увеличилось в три раза в сравнении с прошлым годом.

Самыми популярными жанрами стали нон-фикшн, научная фантастика и классическая литература. Также стали больше слушать детского контента».

Ранее “Ъ” писал, что компания VK в ближайшее время намерена приобрести платформу для цифровой дистрибуции музыки Multiza. У сервиса есть действующие договоры с Apple Music и Spotify, а также офисы за рубежом. Помимо этого, VK вел переговоры о покупке «Первого музыкального издательства», эта организация занимается дистрибуцией музыки, ее лицензированием для рекламы, кино и сериалов и продвижением артистов. Но сделка не состоялась из-за того, что стороны не сошлись в цене.

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Анна Маргулис