Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стриминги приглушили прибыль

Как российские сервисы адаптируются к новым условиям работы

Российские музыкальные стриминги стали меньше зарабатывать, об свидетельствуют данные профильной ассоциации. Там “Ъ FM” сообщили, что доходы сервисов за год снизились на 10%. Во многом это связано с уходом зарубежных лейблов из России. Стриминги потеряли доступ к песням и исполнителям, правами которых распоряжаются Sony, Universal и Warner Music.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Между тем российские сервисы смогли переманить часть аудитории ушедших компаний, что помогло избежать более серьезных финансовых потерь, отметил исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии Дмитрий Коннов: «Какие-то зарубежные правообладатели забрали свои каталоги, не выходят и новинки. Но мы как музыкальная стриминговая индустрия смогли пережить эти изменения. Многие пользователи интересуются музыкой на русском, а с ней фактически ничего не произошло. И даже те артисты, которые объявлены иностранными агентами, доступны на международных онлайн-платформах, которые по-прежнему работают в России.

Вместе с тем уход западных лейблов означает потерю инвестиций для отечественного рынка, потому что ранее вклад трех крупнейших музыкальных компаний и агрегатора Orchard в совокупности составлял не менее 50%. Прежде стриминговые сервисы росли примерно на 15-25% ежегодно. В этом же году падение составит порядка 10%».

Какая музыка пропала из российских стримингов

Летом 2022 года, по данным исследовательской группы Kantar, из-за ухода части зарубежных площадок почти 10% пользователей перешли на пиратские сайты. Чаще всего так поступала аудитория старше 30 лет, которая предпочитает слушать альбомы, а не плейлисты. В итоге число тех, кто пользуется легальными сервисами, снизилось до 80%.

Среди зарубежных треков одними из самых популярных на оставшихся стримингах в 2022-м стали композиции Стива Лейси, Гарри Стайлза, Бейонсе и Lizzo. А какие жанры стали наиболее популярны среди российских слушателей? Пиар-специалист HiFi-стриминга «Звук» Ольга Соркина выделила несколько направлений:

«Больше всего россияне в 2022 году слушали поп-музыку. Второе место занимает хип-хоп, третье — рок, четвертое — электронные треки и на пятом — альтернативный рок. Кроме музыки, в 2022 году пользователи активно слушали и подкасты о жизни, технологиях, сказках и стендапе. Мы, в свою очередь, активно развиваем направления немузыкального контента. Это про дополнительные сценарии в жизни людей, про их встраивание в рутину, то есть любое аудио должно быть к месту. Речь идет, например, об аудиогидах и подкастах, которые можно слушать в контексте места, в котором вы находитесь».

Как перераспределилась аудитория музыкального стриминга

При этом время прослушивания на стримингах значительно выросло, подчеркнула руководитель пиар-проектов сервиса «Яндекс.Музыка» Полина Ломоносова: «Время прослушивания на нашей платформе выросло до 29 часов в месяц на пользователя. Это на три часа больше, чем в начале 2022 года. На это прежде всего повлиял запуск персональной рекомендательной системы. Также пользователи стали интерес проявлять к клипам.

Кроме того, мы видим рост времени прослушивания аудиокниг, этот показатель вырос на 40%. А количество ежемесячных слушателей увеличилось в три раза в сравнении с прошлым годом.

Самыми популярными жанрами стали нон-фикшн, научная фантастика и классическая литература. Также стали больше слушать детского контента».

Ранее “Ъ” писал, что компания VK в ближайшее время намерена приобрести платформу для цифровой дистрибуции музыки Multiza. У сервиса есть действующие договоры с Apple Music и Spotify, а также офисы за рубежом. Помимо этого, VK вел переговоры о покупке «Первого музыкального издательства», эта организация занимается дистрибуцией музыки, ее лицензированием для рекламы, кино и сериалов и продвижением артистов. Но сделка не состоялась из-за того, что стороны не сошлись в цене.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...