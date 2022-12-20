VK подгружает треки

По данным “Ъ”, VK может купить платформу для цифровой дистрибуции музыки Multiza, у которой есть договоры с западными стримингами, в том числе Apple Music и Spotify, а также офисы за рубежом. Холдинг, говорят источники “Ъ”, также вел переговоры о покупке «Первого музыкального издательства», но стороны не сошлись в цене. На фоне ухода из России крупных западных дистрибуторов и правообладателей музыки, отмечают эксперты, у VK есть потенциал в новом сегменте, однако он будет зависеть от условий для артистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке цифровой дистрибуции музыки рассказали, что VK ведет переговоры о покупке платформы Multiza (оказывает услуги цифровой дистрибуции музыки и управления контентом). Предполагается, что компания может быть объединена с VK United Media Agency (UMA), которая занимается размещением треков в «VK Музыке», во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

О том, что VK на базе UMA хочет заняться дистрибуцией контента на стриминговые платформы, стало известно летом (см. “Ъ” от 23 августа). Но UMA может загружать треки только на платформы VK, отмечает один из собеседников “Ъ”: «Чтобы полноценно выйти на рынок цифровой дистрибуции и лицензирования музыки, холдингу нужен сервис с готовым софтом и договорами с западными стримингами». Сама VK, по его словам, не может заключать прямые контракты с иностранными площадками, в том числе из-за санкций в отношении главы холдинга Владимира Кириенко. В VK отказались от комментариев.

ООО «Мультиза Групп» создано в марте с основным видом деятельности в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, 100% у гендиректора Андрея Воляника, который также был бенефициаром ООО «Мультиза Групп», зарегистрированного в 2009 году и ликвидированного в 2019-м.

Переговоры находятся на этапе технической оценки компании, изучается возможность интеграции ПО Multiza в инфраструктуру VK, рассказал “Ъ” Андрей Воляник. Он уточнил, что у Multiza есть договоры с российскими и зарубежными стримингами. На сайте компании упомянуты «VK Музыка», «Яндекс.Музыка», «Звук», Apple Music, Spotify, Shazam, YouTube Music и др. Multiza имеет офис в Канаде и Дубае, что позволяет ей проводить платежи от монетизации музыки российских исполнителей на зарубежных платформах, добавил господин Воляник. Он не уточнил, какие артисты сотрудничают с платформой, но отметил, что она оперирует правами более 100 тыс. русскоязычных альбомов. В «Звуке» подтвердили, что сотрудничают с Multiza. В «Яндекс.Музыке» отказались от комментариев.

VK вела и переговоры о покупке «Первого музыкального издательства» ПМИ (занимается дистрибуцией музыки, ее лицензированием для рекламы, кино и сериалов, продвижением артистов, продюсированием и организацией концертов, входит в Zvonko Digital, занимающую 25% рынка размещения цифрового контента), говорит один из собеседников “Ъ”. Но, по его словам, стороны не сошлись в цене. В Zvonko Digital не стали комментировать эту информацию.

Пока сложно сказать, насколько выгодно артистам будет распространять свою музыку через VK, говорят собеседники “Ъ” на рынке. «Это зависит от комиссии VK и условий»,— уточняет один из них. Но с учетом того, что многие иностранные сервисы цифровой дистрибуции приостановили работу в РФ (например, Orchard, Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group), появление нового игрока выглядит позитивным событием, отмечает другой источник “Ъ”: «Российская музыка вполне востребована на зарубежных стримингах, а российским артистам размещение на иностранных сервисах дает дополнительный доход».

Если речь идет о покупке работающего бизнеса по доставке контента на зарубежные сервисы, справедливо предположить, что вопрос получения платежей за него «определенным образом решен или есть ясное представление об этом», считает один из собеседников “Ъ”. По его мнению, у холдинга есть потенциал занять заметную долю на рынке цифровой дистрибуции, но только в случае предоставления выгодных условий для артистов.

Валерия Лебедева, Юлия Тишина, Юрий Литвиненко