Путин обсудил с главой Промсвязьбанка Фрадковым взаимодействие с ОПК

Пресс-служба президента России Владимира Путина сообщила о его встрече с Петром Фрадковым, председателем Промсвязьбанка (ПСБ). Банкир рассказал президенту об увеличении финансирования ПСБ, сотрудничестве с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и кредитовании гособоронзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Петр Фрадков

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Петр Фрадков

Фото: пресс-служба президента РФ

Большая часть доклада господина Фрадкова была посвящена обслуживанию госзаказов, поддержке родственников военнослужащих и работе банка в присоединенных регионах. Он уточнил, что 60 тыс. семей военных оформили в ПСБ ипотеку по льготным ставкам (не более 8%).

«Только по итогам опять-таки 2022 года 850 млрд руб. составил портфель поддержки малого и среднего бизнеса. Это розничное кредитование, это та же ипотека»,— рассказал Петр Фрадков. Владимир Путин прокомментировал доклад фразой: «И очень хорошо».

После ввода российских войск на Украину ПСБ попал в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Сингапура, Канады, Швейцарии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Банк также был отключен от системы SWIFT. Под персональные санкции попал и Петр Фрадков.

Андрей Сапожников