Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться

За прошедшие сутки, по данным минздрава Челябинской области на 6 января, в регионе было зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в статистику попал один школьник. При этом за день было проведено 3,7 тыс. тестов. Днем ранее медики региона зафиксировали 25 случаев при 2,5 тыс. проведенных исследований.

Умер от осложнений ковида за сутки один человек, выписали 39 выздоровевших южноуральцев. Продолжают лечиться в больницах и дома 833 человека.

Всего с начала регистрации заболеваемости COVID-19 на Южном Урале выявлено 396,5 случаев заражения. Проведено более 8 млн тестов.