В Мексике задержан наркобарон, десятки человек пострадали, подбиты вертолеты и самолет

Наркобарон Овидио Гусман Лопес задержан в Мексике. Это привело к столкновениям на улицах, гибели и ранению людей, 250 автомобилей были угнаны. Во время задержания были подбиты два вертолета и самолет.

Овидио Гусман Лопес — сын наркобарона, главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (Коротышка). Он был задержан в 2019 году и передан властям США. Американский суд приговорил Коротышку к пожизненному заключению. Вашингтон также требует экстрадиции Овидио Гусмана Лопеса по обвинению в преступном сговоре для распространение наркотиков.

Минобороны Мексики подтвердило задержание господина Гусмана Лопеса в городе Кульякане в штате Синалоа поздно вечером 5 января. Наркобарон был доставлен в Мехико самолетом Военно-воздушных сил, его поместили в тюрьму строгого режима.

После задержания на улицах города начались перестрелки, некоторые улицы были заблокированы горящими автомобилями. Региональные власти рекомендовали жителям не покидать дома и отменили занятия в школах и университетах.

Глава регионального управления общественной безопасности Кристобаль Кастаньеда сообщил в Twitter что во время задержания пострадали не меньше семи сотрудников правоохранительных органов. Губернатор Рубен Роча Мойя сообщил, что во время столкновений полиции и армии с боевиками погибли 10 человек, ранения получили не меньше 29 человек, передает радио Formula.

По информации газеты El Milenio, два вертолета были повреждены попаданием из крупнокалиберного оружия, установленного на бронированных автомобилях охранников наркобарона. При посадке в аэропорту Кульякана был подбит турбовинтовый самолет.

Задержание произошло в преддверии встречи лидеров Канады, Мексики и США в Мехико. Она запланирована на 10 января. Вместе с тем МИД Мексики утверждает, что страна не планирует ускоренную экстрадицию наркобарона США.

Леонид Уварчев