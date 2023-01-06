Поздравление от Митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна с Рождеством Христовым

Спаситель мира родился в Вифлееме. В Его имени — Иисус Христос — открывается цель Его пришествия: «Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начaл быть…» (Ин. 1, 9–10).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Таинственное Боговоплощение Сына Божия непостижимо для человеческого разума, как и Сам Христос — Спаситель мира. Христианство, распространившись по всей Вселенной, дало теологическое основание культурам и государствам. Это особенно важно помнить сегодня, когда не прекращаются попытки разобщить народы и лишить их начал соборного жительства.

Благая весть, принесенная Христом,— это всеобъемлющий принцип бытия. Во времена земной жизни Христа Его принимали за иудейского проповедника и ждали, когда наступит время Его царствования. В дальнейшем Его сравнивали с учителями мудрости, подобными Будде или Конфуцию, а латиноамериканские последователи «богословия освобождения» называли Его социалистом.

Каждая историческая эпоха воспринимала Богомладенца как вместилище своих чаяний, надежд и устремлений к лучшей земной жизни, однако Христос говорит: «Царство Мое не от мира сего… Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об Истине» (Ин. 18, 36–37).

Сам человек не способен примириться с Творцом, Которого он оскорбил грехом. Но апостол Павел вселяет в нас надежду — ведь Христос примирил всё человечество с Богом Отцом, поэтому Боговоплощение не укоряет нас за грехи. Мы, христиане,— новое творение, мы все получили усыновление Отцу Небесному.

Рождество Христово — это служение примирения, которое будет совершаться до Второго пришествия, поэтому главная задача священнослужителей — быть посланниками от имени Христова, вестниками слова примирения: «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения» (2 Кор. 5, 18).

Богомладенец Христос воспитывает, научает, направляет нас Евангельским путем. Мы живем в эпоху скорбей, страданий и стремительных перемен, но, как говорил один из русских философов: «в русской печи всё переплавится». И нам нельзя отстраняться от действительности.

Слезы матерей, кровь совсем юных воинов, разлуки и разрушения — всё победит Христос, если Он будет в наших сердцах. Мы должны призывать людей к жертвенности, милосердию и любви, ведь в любви, по слову апостола Иоанна, «нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4, 18).

Богомладенец Христос с нами!

С нами Бог!

Сердечно поздравляю всех вас с Новолетием благости Божией — 2023 годом и с Рождеством Христовым!

Христос рождается — встречайте!

Христос рождается — славите!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн