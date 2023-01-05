ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Челябинской области

В Челябинской области были задержаны трое мужчин, пытавшихся устроить диверсию на одной из станций Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы региона. В пресс-службе УФСБ России по области подтвердили пресечение диверсии.

«Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы»,— сообщили в неназванном силовом ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию), они арестованы на два месяца. Когда произошло задержание мужчин, не уточняется.