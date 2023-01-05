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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило об уничтожении более 55 участников чеченского «батальона имени шейха Мансура» в ДНР

Минобороны России представило очередную сводку о ходе проведения военной операции на Украине. В ней говорится, что в ДНР было уничтожено более 55 участников «батальона имени шейха Мансура». Ведомство называет убитых экстремистами.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого батальона имени шейха Мансура, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники»,— сообщает Минобороны.

В списке террористических и экстремистских организаций Национального антитеррористического комитета «батальон имени шейха Мансура» не числится.

По данным из открытых источников, чеченский миротворческий батальон имени шейха Мансура — воинское подразделение чеченских добровольцев, участвует в российско-украинском конфликте на стороне вооруженных сил Украины и состоит преимущественно из чеченцев, выехавших из республики во время второй чеченской войны.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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