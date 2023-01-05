В районы Кубани направили 300 млн рублей в рамках программы «Инициативного бюджетирования»

В 2022 году в рамках программы «Инициативного бюджетирования» в муниципалитеты Краснодарского края на реализацию 86 проектов направили 300 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Проекты «Инициативного бюджетирования» и «Жилье и городская среда» позволяют благоустроить парки, скверы, детские и спортивные площадки.

В прошлом году в отборе инициатив, которые предложили жители, приняли участие 850 тыс. человек. Всего на конкурс поступило 389 заявок.

Наибольшее количество проектов реализовали в Отрадненском районе — 8, еще по четыре в Успенском и Крымском. Также завершили работы в Брюховецком, Кореновском, Отрадненском, Успенском, Выселковском, Павловском и Северском муниципалитетах.

По оценке специалистов научно-исследовательского финансового института Минфина России, Краснодарский край входит в тройку регионов страны, где «Инициативное бюджетирование» развивают наиболее активно.

Тат Гаспарян

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