Посольство США обратилось к россиянам и заявило об общности культур двух стран

Посольство США в Москве опубликовало обращение к россиянам. Дипломаты заверили, что происходящее «недостойно» российских граждан. В американском посольстве выразили солидарность с теми, «кто стремится создать более мирное будущее».

«Наши страны соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир. Вашу литературу преподают в наших школах. Ваши произведения исполняются в наших самых престижных культурных заведениях. На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас недостойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее»,— говорится в видео, опубликованном в Twitter американского посольства.

В сопровождении к тексту видео представлены кадры с российскими и американскими космонавтами. Также на видео присутствуют портреты писателей Льва Толстого и Федора Достоевского, встречи российских и американских руководителей в разные годы. Так, в видео представлены фрагменты встреч первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и 37-го президента США Ричарда Никсона, первого президента СССР Михаила Горбачева и 40-го президента США Рональда Рейгана, первого президента России Бориса Ельцина и 42-го президента США Билла Клинтона. Видео заканчивается кадрами протестных акций в Санкт-Петербурге, которые проводились после 24 февраля.

В ходе выступления в Польше 27 марта президент США Джо Байден заявил, что американское правительство не считает народ России врагом. 27 сентября пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заверила, что США положительно расценивают протестные акции россиян. Тогда она заверила, что Вашингтон готов помочь протестующим гражданам России получить убежище в США.

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Лусине Баласян