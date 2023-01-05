Пушилин: почти всех пострадавших в Макеевке военных отправили в другие регионы РФ

Большинство военных, раненных при обстреле в Макеевке, были отправлены на лечение в другие регионы России, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он уточнил, что пострадавших доставили в больницы очень быстро, и удалось своевременно оказать им экстренную помощь.

Вчера, 4 января, господин Пушилин вместе с замминистра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетили раненных, размещенных в больницах Ростовской области и ДНР. «Почти всех уже перевели в другие регионы России»,— написал врио главы ДНР в Telegram.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь. По данным Минобороны РФ, погибли 89 российских военных. Денис Пушилин говорил, что среди находившихся в здании ПТУ были мобилизованные. Врио главы ДНР также сказал, что президент Владимир Путин принял решение о награждении шестерых военных, помогавших при разборе завалов. В Кремле эту информацию пока не комментировали.