Tesla планирует начать производство электродвигателей для самолетов и лодок

Компания Tesla под руководством Илона Маска подала заявку на новый товарный знак, на это обратило внимание издание Electrek. Заявка была подана на прошлой неделе, из нее следует, что компания планирует производить электродвигатели для самолетов, лодок и многого другого.

Tesla (ранее Tesla Motors) — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.

Tesla расширяет свою торговую марку, чтобы продавать электродвигатели «не для наземных транспортных средств». Это определение в заявке распространяет бренд компании на электродвигатели до «двигателей для самолетов», «лодочных моторов» и «электродвигателей для игрушек». В заявке Tesla указывает, что в настоящее время не использует товарный знак для этих категорий, но компания «намерена использовать» его в будущем.

Господин Маск давно раздумывал над созданием электрического самолета, он говорил, что существует проект самолета eVTOL. Однако пока Tesla сосредоточена на наземных транспортных средствах.

Мария Федотова