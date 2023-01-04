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Коммерсантъ FM
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Борцы за экологию в Париже атаковали резиденцию премьер-министра

Ворота Матиньонского дворца в Париже, резиденции премьер-министра Франции Элизабет Борн, были облиты оранжевой краской в знак протеста против бездействия правительства в борьбе с глобальным потеплением. Два активиста экологической организации Dernire Renovation воспользовались огнетушителями, наполненными краской. Полицейские, охраняющие резиденцию, задержали бунтарей, выкрикивавших лозунги.

В распространенном по поводу акции заявлении организация Dernire Renovation, созданная в феврале 2022 года и уже не раз замеченная в тщательно подготовленных на публику и прессу выступлениях, предупредила: «Пока правительство продолжает свое преступное бездействие, мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ненасильственные средства, чтобы наши призывы к восстанию были услышаны».

Алексей Тарханов, Париж

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